İller arası Muay Thai müsabakaları sona erdi

MUAY
Thai Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri Muay Thai İller Arası Müsabakası Adana
'da sona erdi. Muay Thai İl Temsilcisi Ramazan İncetaş, Nihat Geven Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. İncetaş, turnuvaya Küçükler, Yıldızlar, Gençler ile Büyükler bayan ve erkek kategorilerinde 18 İlden toplam 572 sporcunun katıldığını belirtti. Türkiye'nin her yerinden katılıp başarı kazanan sporcuları, tebrik eden İncetaş, başarıların devamını dileyerek "Müsabakalar için kentimizde bulunan tüm misafirlerimize Adana konukseverliğini gösterdik" dedi.