Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İller arası Muay Thai müsabakaları sona erdi

İller arası Muay Thai müsabakaları sona erdi

Giriş Tarihi: 17.10.2018
İller arası Muay Thai müsabakaları sona erdi
MUAY Thai Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri Muay Thai İller Arası Müsabakası 'da sona erdi. Muay Thai İl Temsilcisi Ramazan İncetaş, Nihat Geven Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakaların sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtti. İncetaş, turnuvaya Küçükler, Yıldızlar, Gençler ile Büyükler bayan ve erkek kategorilerinde 18 İlden toplam 572 sporcunun katıldığını belirtti. Türkiye'nin her yerinden katılıp başarı kazanan sporcuları, tebrik eden İncetaş, başarıların devamını dileyerek "Müsabakalar için kentimizde bulunan tüm misafirlerimize Adana konukseverliğini gösterdik" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İller arası Muay Thai müsabakaları sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN