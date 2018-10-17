Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez’in yeni kitabı çıktı

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Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez
'in Cahiliye Arapları Namaz Kılarlar mıydı? isimli yeni kitabı piyasaya çıktı. Kitap İslam öncesi Arap tarihine yoğunlaşıyor. Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Cahiliye Arapları Namaz Kılarlar mıydı? başlıklı kitabın cahiliye döneminin ibadet hayatının bir boyutunu ele aldığı belirterek, "Cahiliye Araplarının ibadet hayatı (namaz, zekat, hac, oruç, tavaf, dua, niyaz, kurban ile ilgili ciddi çalışmaların yapılması icap etmektedir. Bu bir taraftan Kur'an'ın indiği zamanı/ toplumu tanımamızı sağlarken, diğer taraftan da İslâm'ı daha iyi anlamamıza imkân tanıyacaktır" dedi.