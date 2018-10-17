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operasyonu

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Uyuşturucu operasyonu
MERSİN'İN Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Büro ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 55 gram kullanıma hazır eroin ele geçirdi. Jandarma ekipleri ticareti yapıldığına yönelik aldığı istihbaratı değerlendirerek biri kadın üç kişiyi takibe aldı. Ekipler bu şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Delileri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahısların evlerine yapılan şok baskında 79 adet kullanıma hazır 55 gram eroin ele geçirilirken, üç kişi gözaltına alındı.
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Uyuşturucu operasyonu
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