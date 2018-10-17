Uyuşturucu operasyonu

MERSİN'İN
Erdemli ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Büro ekipleri, Kargıpınarı Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 55 gram kullanıma hazır eroin ele geçirdi. Jandarma ekipleri uyuşturucu
ticareti yapıldığına yönelik aldığı istihbaratı değerlendirerek biri kadın üç kişiyi takibe aldı. Ekipler bu şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Delileri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Şahısların evlerine yapılan şok baskında 79 adet kullanıma hazır 55 gram eroin ele geçirilirken, üç kişi gözaltına alındı.