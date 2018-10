Adana Koleji’nin Cambridge gururu

BUGÜN NELER OLDU

8 ASIRLIK geçmişi bulunan Cambridge Üniversitesi'nin uyguladığı, dil seviyelerinin değerlendirildiği Cambridge Sınavı'na giren Adana Koleji öğrencileri elde ettikleri başarıyla Adana'nın gururu oldular. 130 ülkede 2 bin 700 merkezde yapılan Cambridge Sınavı'nı Adana'da ilk uygulayan okul olan Adana Koleji'nden 154 öğrenci, uluslararası geçerliliği bulunan bu sınava girdiler. Farklı yaş gruplarına göre farklı seviyelerde uygulanan Cambridge Üniversitesi English for Speakers of Other Languages (ESOL) sınavlarında Test Young Learners kategorisinde Starters, Movers, Flyers, KET ve PET sınavlarına katılan tüm öğrenciler başarı gösterdiler. Okuma, yazma, konuşma, dinleme olmak üzere dilin günlük yaşamda çok rahat kullanabilecek seviyede öğrenildiğini gösteren üstün başarı derecelerinin (MERIT & DISTINGUISH) de elde edildiği sınavı başarıyla geçen öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Adana Koleji Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Hande Melis Göksel, eğitim sektöründe birçok konuda öncü olan 59 yıllık geçmişe sahip Adana Koleji'nin Cambridge ESOL sınavlarını Adana'da ilk uygulayan okul olduğunu hatırlattı.