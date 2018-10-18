Adana’da 400 kilogram at eti ele geçirildi

ADANA'DA
boş arazide at kesimi yapıldığı ihbarı alan zabıta ekipleri baskın düzenlendi. Baskında yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesi boş bir arazide 4 şüphelinin at kestiği ihbarı üzerine Yüreğir Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polis ile beraber boş araziye baskın düzenlendi. Ekiplerinin geldiğini fark eden 4 şüpheli kesimde kullandıkları bıçakları bırakarak ara sokaklara kaçtı. Kesimde kullanılan bıçaklar incelemeye alındı. Ekipler, arazide yaptığı incelemede yaklaşık 400 kilogram kesilmiş at eti ele geçirdi.