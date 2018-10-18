Başkan Fatih Erkoç: Türk edebiyatının başı sağolsun

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk edebiyatının Beyaz Kartalı, Kahramanmaraş
lı şair yazar Bahaettin Karakoç'un vefatıyla ilgili olarak, "Yazdıklarıyla, ardında bıraktığı eserlerle, ömründen uzun süren bir sesle cihana seslenecek olan her şair yazar gibi Bahaettin Karakoç'da çok uzun yıllar daha sevenlerinin yanında olmaya devam edecektir. Merhum Bahaettin Karakoç'a Allah'tan rahmet, Karakoç ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.