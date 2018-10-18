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Başkan Fatih Erkoç: Türk edebiyatının başı sağolsun

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Başkan Fatih Erkoç: Türk edebiyatının başı sağolsun
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk edebiyatının Beyaz Kartalı, lı şair yazar Bahaettin Karakoç'un vefatıyla ilgili olarak, "Yazdıklarıyla, ardında bıraktığı eserlerle, ömründen uzun süren bir sesle cihana seslenecek olan her şair yazar gibi Bahaettin Karakoç'da çok uzun yıllar daha sevenlerinin yanında olmaya devam edecektir. Merhum Bahaettin Karakoç'a Allah'tan rahmet, Karakoç ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" dedi.
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Başkan Fatih Erko��: Türk edebiyatının başı sağolsun
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