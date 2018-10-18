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Çetinkaya’dan beklenen hamle

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Çetinkaya’dan beklenen hamle
"ENFLASYONLA Topyekun Mücadele Programı"na ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına destek hızla büyüyor. Türkiye'nin birçok şehrinde mağazaları bulunan Çetinkaya Mağazaları da "Enflasyonla Topyekün Mücadelede biz de varız" dedi. Çetinkaya Mağazalarından ve online alışveriş sitesinden seçili kadın, erkek, çocuk giyim ve ayakkabılarında 2. ürüne %50 indirim yapıldı. İndirimin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı vurgulanırken, vatandaşın temel ihtiyaçlarında da indirim yapıldığı kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan öncülüğünde başlatılan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na Çetinkaya Mağazalarının da destek vermesi memnuniyetle karşılandı.
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Çetinkaya’dan beklenen hamle
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