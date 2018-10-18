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şüphelileri gözaltına alındı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
NİĞDE - Diyarbakır'da işledikleri in ardından kayıplara karışan iki kişi Niğde polisinin düzenlediği operasyonlar oturdukları evde kıskıvrak yakalandılar. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi jandarma bölgesinde 2 kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de ağır yaralanması olayını gerçekleştirdikleri belirtilen iki kişi olayın hemen ardından firar etmişlerdi. Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaden aranan M. Y. ve S.Y. ile ilgili bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri geçtiğimiz Temmuz ayında cinayet ve adam yaralama suçundan firari olarak aranan 2 kardeşin, Niğde'nin Bor ilçesinde oturdukları tespit etti Bor İlçesi Fatih Mahallesinde bir evde operasyon yapan polis ekipleri M. Y. ve S.Y. adlı iki şüpheliyi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
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Cinayet şüphelileri gözaltına alındı
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