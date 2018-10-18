Çukurova’da sevgi buluşması

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iç içe bir üniversite olan Çukurova Üniversitesi kampüs alanında bulunan hayvanları korumak ve bakımlarını sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Çukurova Üniversitesi Hayvan Dostları Kulübü (ÇÜHAYDOST), Veterinerlik Fakültesi öğrencileri ve Sarıçam İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, "1 Kap Su, 1 Kap Mama, 1 Kalp Sevgi" etkinliğinde bir araya geldi. Ekinlik kapsamında hayvanseverler, kampüs içerisinde bulunan mama ve su kaplarının sayısını çoğalttılar. Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü , "Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde hayvanlarla birlikte daha mutlu bir yaşam sürmek üzere ÇÜHAYDOST arasında bir çalışma protokolü oluşturduk" dedi. ÇÜHAYDOST Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Oya Işık ise, kampüs alanında Veterinerlik Fakültesi öğrencileri ve gönüllülerle çalışmalar yaparak sokak hayvanlarına destek olamaya çalıştıklarını söyledi.Öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarının haklarının korunması, bakımı ve beslenmesi konusunda kampüste çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Işık akademik, idari personel ve öğrenci kafeteryalarından yemek toplayarak kampüste yaşayan hayvanlara dağıtıklarını, düzenli olarak aşılama ve ilaçlama işlemlerini de sürdürdüklerini ifade etti. Prof. Dr. Işık, çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.