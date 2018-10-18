Dolandırıcı çete lideri yatağında yakalandı

Adana
'da kaza yapıp kullanılamaz hale gelen araçların sürücülerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimiyle 20 vatandaştan yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen çete lideri Okan K. düzenlenen operasyonla yatağında yakalandı. Çete lideri ile birlikte gözaltına alınan 4'ü çocuk 20 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Son günlerde vatandaşlar sigorta şirketinden kendilerini aradıklarını ve dolandırıldıklarını ileri sürerek polise başvurdu. İhbar üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda çete liderinin Okan K. olduğu tespit edildi. Çetenin kaza yapan araçların ilanlarının olduğu internet sitelerini takip ederek, buradan vatandaşların telefonlarına ulaşıp kendilerini sigortacı gibi tanıttığı belirlendi. Çetenin bu şekilde 20 vatandaştan 200 bin lira aldıkları saptandı. SORGULARI SÜRÜYOR
Tüm delilleri toplayan polis operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de katıldığı ve 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çete lideri Okan K. yatağında yakalandı. Çete lideri ile birlikte 4'ü çocuk 20 kişi de gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.