Firari hükümlü polisin elinden kaçamadı

ADANA
'DA yargılandığı 'nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan' müebbet hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi 41 yaşındaki Aytaç Çekin, polis tarafından yakalanarak cezaevine konuldu. Aytaç Çekin, yattığı yarı açık cezaevinden izinli çıktı. İzin bitiminde cezaevine dönmeyen Çekin, firari konuma düştü. Firari hükümlü, yargılandığı 'nitelikli şekilde kasten öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız şekilde mermi bulundurma' ve 'birden fazla kişiyle silahla tehdit' suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teslim olmak yerine firari yaşamaya devam eden Çekin'in peşine düştü. Ekipler Çekin'in izine merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde rastladı. Sahte kimlikle gözaltına alınan firari hükümlü Çekin, tekrar cezaevine gönderildi.