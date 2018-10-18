Firmalara yeni etiket yönetmeliği anlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz kurunda yaşanan yükselmenin ardından ortaya çıkan fırsatçılarla mücadele edilmesi yönünde verdiği talimatın ardından Adana
'daki işletmeleri yakın takibe alan Adana Ticaret İl Müdürlüğü, Türkiye'de ilk kez düzenlenen toplantıyla firmaları "Fiyat etiketi yönetmeliği ve yerli üretim logosu" hakkında bilgilendirdi. Adana Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantı büyük ilgi gördü ve firma temsilcileri salona sığmadı. "SÜREKLİ SAHADAYIZ"
Kurum olarak sürekli sahada olduklarını vurgulayan Adana Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, "Biz sadece fiyat etiketi değil, kırtasiye malzemesinden deterjana, domatesten kuruyemişe kadar tüm ürünlerin denetimini yapıyoruz. Sadece firmaları denetlemekle kalmıyor firmalara mevzuat hakkında bilgilendirmeler de yapıyoruz. Bugün de mevzuat ve yerli üretim logosu hakkında oluşan soru işaretlerini gidermek için buradayız " diye konuştu. HER ETİKET İÇİN 274 LİRA CEZA
Toplantıda Ticaret Bakanlığı Denetmeni Müge Uysal tarafından yönetmelik hakkında sunum yapıldı. Üretimi Türkiye'de yapılan ürünlerin etiket, tarife ve fiyat listeleri ile yerli üretim logosunun zorunlu olduğunu vurgulayan Uysal, "Etiketler ve logolar, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilmelidir. Etiketteki fiyatlar mutlaka tüketicinin okuyabileceği büyüklüğünde yazılmalıdır. Ayrıca etiket bulunmayan her ürün için 274 lira para cezası kesilecektir" dedi.