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Galibiyeti taçlandıracak

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Galibiyeti taçlandıracak
Spor Toto 1. Lig takımlarından spor hafta sonu kendi evinde oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İlhan Palut gözetiminde yapılan çalışmalara sakatlıkları devam eden Mirkan ve Nimaga katılmadı. Bordo-beyazlı ekipte tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

ZOR KARŞILAŞMA OLACAK
ESKIŞEHIR'I 3-0 mağlup ederek ligdeki ilk deplasman galibiyetini alan Hatayspor, Osmanlıspor karşısından da galibiyetle ayrılarak alınan bu 3 puanı taçlandırmak istiyor. Teknik direktör İlhan Palut, "Osmanlıspor kaliteli futbolculardan kurulu süper lig tecrübesi olan bir kulüp. Bizde son haftalarda yükselen form grafiğimiz ile ligde iyi bir durumdayız" dedi. PALUT, "Osmanlı maçında en büyük avantajımız kendi sahamızda oynayacak olmamız. Bu bakımdan taraftarlarımıza güveniyoruz. Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onlardan tribünleri doldurmalarını ve takımlarını 90 dakika sabırla desteklemelerini istiyorum" diye konuştu.
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Galibiyeti taçlandıracak
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