Gazeteci Şahin’e onur ödülü

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi tarafından düzenlenen ''4. Kızkalesi Yerel Medya'' günlerinde Erdemli'de gazeteciliğin duayeni Muzaffer Şahin'e Onur Ödülü verildi. Muzaffer Şahin'in rahatsızlığı nedeniyle ödülü kardeşi Gazeteci Durhasan Şahin aldı. 7 Ülke ve 40'ın üzerinde İl'den toplam 400 gazetecinin katıldığı ve 35 kategoride ödüllerin dağıtıldığı "4. Kızkalesi Medya Günleri'' nde Onur Ödülü Erdemli'nin Duayen Gazeteci-Yazarı Muzaffer Şahin'e verildi. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden ve rahatsızlığından dolayı ödül törenine katılamayan Gazeteci Yazar Muzaffer Şahin'in Onur Ödülünü kardeşi Gazeteci Durhasan Şahin aldı.