Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) anadoluda basketbolün yaygınlaştırılması ve aksayan yönlerin tespiti amacıyla'nde (AGK) panel düzenedi.'nda yapılan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelekatıldı.Konuşmacılar, ortak anlamda basketbolün yaygınlaşması ve ülkemizden iyi basketbolcular yetişmesi anlamında okulların çok önemli olduğunu ve öğrencilerin küçük yaşta bu spor ile tanışmasının altyapıya büyük katkı sağlayacağını söylediler.