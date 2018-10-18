Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı

T
ürkiye Basketbol Federasyonu (TBF) anadoluda basketbolün yaygınlaştırılması ve aksayan yönlerin tespiti amacıyla Adana Gündoğdu Koleji
'nde (AGK) panel düzenedi. AGK Spor Salonu
'nda yapılan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panele Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Be��ok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gündoğdu, Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, spor lazarları Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe
katıldı. ALTYAPIYA KATKI
Konuşmacılar, ortak anlamda basketbolün yaygınlaşması ve ülkemizden iyi basketbolcular yetişmesi anlamında okulların çok önemli olduğunu ve öğrencilerin küçük yaşta bu spor ile tanışmasının altyapıya büyük katkı sağlayacağını söylediler.