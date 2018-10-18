Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı

Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) anadoluda basketbolün yaygınlaştırılması ve aksayan yönlerin tespiti amacıyla Adana Gündoğdu Koleji'nde (AGK) panel düzenedi. AGK Spor Salonu'nda yapılan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panele Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Be��ok, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gündoğdu, Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, spor lazarları Ümit Avcı, Gökhan German ve Gökhan Türe katıldı.

ALTYAPIYA KATKI
Konuşmacılar, ortak anlamda basketbolün yaygınlaşması ve ülkemizden iyi basketbolcular yetişmesi anlamında okulların çok önemli olduğunu ve öğrencilerin küçük yaşta bu spor ile tanışmasının altyapıya büyük katkı sağlayacağını söylediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gündoğdu’da basketbolun geleceği masaya yatırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN