Hatay Ankara’ya hazırlanıyor

ANKARA'DA
31 Ekim - 04 Kasım 2018'de "Başkentte Hatay
Günleri" yapılacağı bildirildi. Hatay Valisi Erdal Ata başkanlığında toplanan heyet etkinlikle ilgili görüşalışverişinde bulundu. Toplantının başkanlığını yapan Hatay Valisi Erdal Ata, "İstanbul ve Ankara'da Hatay'daki tüm belediyelerimizin yanında esnaf ve sanatkârlarımızın katılımıyla Hatay Tanıtım Günleri'ni gerçekleştireceğiz" dedi. Vali Ata, yapılan her güzel işin mutlaka karşılığı olduğu gibi en ufak bir hatanın ise kente mal edildiğini kaydetti. Vali Ata, "Bu toplantıda yapılacak olan değerlendirmeler ile Hatay ilimizi nasıl daha başarılı bir şekilde tanıtırız diyerek ortak akıl ile fikirler almak ve etkinliklerde yaşanan sıkıntıları en aza indirme konusunda istişareler yaptık" diye konuştu.