Melih ABİ: Gündüz yanan sokak lambaları çıldırtıyor

Sokak lambaları gündüz neden yanar?

Adana'da Obalar caddesinde mesela.

Başka yerlerde de durum aynı.

Gündüz yanan sokak lambasının kime faydası var.

Kontrol yapılıyor mazeretine sığınmayın.

Elektrik faturaları bu kadar yüksek geliyorken, böyle savurganlık olmaz.

Boşa yanan lambaların parasını bu millet ödüyor.

Elemanlarınızı uyarın kardeşim.

Sokak lambaları gündüz değil gece sokakları aydınlatsın.

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Tarsus'ta servis araçları denetlenmeli



TARSUS'TA uyanık servisçiler ihale sırasında araçlarını yüksek model gösteriyor.

Ardından eski model araçlarla taşıma yapıyor.

Milli eğitim müdürlükleri kontrol yapmıyor.

Neden?

Tarsus kaymakamı bu işe bir el kardeşim.

Yüksek model araç istenmesinin sebebi çocukların okula güvenli gitmesi için değil mi?

Eski araçlarla taşınan öğrencilerin can güvenlik sorunu var.

Freni tutmaz, arıza yapar.

Allah korusun.

Sonra hesabını veremezsiniz.