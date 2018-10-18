Mücadelede biz de varız

HAZİNE
ve Maliye Bakanlı tarafından hazırlanan ve Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan "Enflasyonla Topyekün Mücadele" de Hatay
" Biz de varız " dedi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenledikleri basın toplantısında ortak bir açıklama yapan Antakya, İskenderun, Reyhanlı, Kırıkhan, Dörtyol ve Erzin Ticaret ve Sanayi Odaları, Antakya ticaret Borsası Hatay Genç İş İnsanları Derneği, Hatay Genç İş Adamları derneği, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ortak açıklaması yaparak "bizde varız" dediler. Ortak basın metnini okuyan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, "Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Artan enflasyon, hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi de maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir." "Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi, ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır." "Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur.Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz." DESTEK BEKLİYORUZ
"Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Tüm Oda, Borsa ve STK üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Hatay ili olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız" dedi.