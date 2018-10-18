Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Spor kompleksinde sona doğru gelindi

Spor kompleksinde sona doğru gelindi

Yüreğir Belediyesi kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksini kısa bir süre içerisinde hizmete açmayı planlıyor

Giriş Tarihi: 18.10.2018
Spor kompleksinde sona doğru gelindi
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin en kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Başkan Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını söyledi. SPOR kompleksinin çevresine yapılan 644 adet yeni konut, bilim merkezi ve 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı ile bir bütünlük arz ettiğini belirten Başkan Çelikcan, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için Yüreğir'e yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Adana'da ilk olan spor kompleksimizin bir tarafı yüzme havuzu, bir tarafı kapalı spor salonu. Bugüne kadar Yüreğir'de hiç kapalı yüzme havuzu yoktu. Yüreğir'de oturan bütün vatandaşlarımız başka yere gitmeyecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor kompleksinde sona doğru gelindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN