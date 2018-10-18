Spor kompleksinde sona doğru gelindi

BUGÜN NELER OLDU

üreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin en kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Başkan Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını söyledi.kompleksinin çevresine yapılan 644 adet yeni konut, bilim merkezi ve 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı ile bir bütünlük arz ettiğini belirten Başkan Çelikcan,dedi.