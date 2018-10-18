Spor kompleksinde sona doğru gelindi

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üreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan yapımı tamamlanan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin en kısa süre içerisinde hizmete açılacağını belirtti. Başkan Çelikcan, Atakent Mahallesi'nde yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksinin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odalarının yer aldığını söyledi. SPOR
kompleksinin çevresine yapılan 644 adet yeni konut, bilim merkezi ve 55 dönümlük 15 Temmuz Şehitler Parkı ile bir bütünlük arz ettiğini belirten Başkan Çelikcan, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için Yüreğir'e yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Adana'da ilk olan spor kompleksimizin bir tarafı yüzme havuzu, bir tarafı kapalı spor salonu. Bugüne kadar Yüreğir'de hiç kapalı yüzme havuzu yoktu. Yüreğir'de oturan bütün vatandaşlarımız başka yere gitmeyecek"
dedi.