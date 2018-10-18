Toz bulutuna teslim olduk

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ SURIYE
üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan toz bulutu, hayatı tam anlamıyla felç etti. Adana
, Gaziantep
, Hatay, Mersin, K.Maraş ve Osmaniye
'de etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle kente gelen toprak ve kumlar görüş mesafesini düşürdü, sağlığı olumsuz etkiledi. ÖĞRENCİLERE ÖZEL MASKE METEOROLOJI
Genel Müdürlüğü olumsuzluklara, trafik ekipleri ise sürücüleri farlarını açmaları ve kontrollü araç kullanmaları konusunda uyardı. Gaziantep'te bir okulda, etkili olan toz taşınımı nedeniyle teneffüse çıkmak isteyen öğrencilere maske dağıtıldı. YAĞMUR YAĞDI NEFES ALDIK
Arap yarımadasından rüzgarlar aracılığıyla Türkiye'ye gelerek bir süredir etkisini gösteren toz taşınımının hafta sonuna kadar yer yer devam edeceği belirtildi. Ancak Adana, Gaziantep, Mersin ve Hatay'da etkili olan yağmur toz bulutunu dağıttı, nefes aldırdı.