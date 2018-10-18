Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Toz bulutuna teslim olduk

Toz bulutuna teslim olduk

Arap yarımadasından rüzgarlar aracılığıyla taşınan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi düştü, öğrencilere maske dağıtıldı

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Toz bulutuna teslim olduk
SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLEDİ
SURIYE üzerinden gelen ve bölgemizi etkisi altına alan toz bulutu, hayatı tam anlamıyla felç etti. , , Hatay, Mersin, K.Maraş ve 'de etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle kente gelen toprak ve kumlar görüş mesafesini düşürdü, sağlığı olumsuz etkiledi.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL MASKE
METEOROLOJI Genel Müdürlüğü olumsuzluklara, trafik ekipleri ise sürücüleri farlarını açmaları ve kontrollü araç kullanmaları konusunda uyardı. Gaziantep'te bir okulda, etkili olan toz taşınımı nedeniyle teneffüse çıkmak isteyen öğrencilere maske dağıtıldı.

YAĞMUR YAĞDI NEFES ALDIK
Arap yarımadasından rüzgarlar aracılığıyla Türkiye'ye gelerek bir süredir etkisini gösteren toz taşınımının hafta sonuna kadar yer yer devam edeceği belirtildi. Ancak Adana, Gaziantep, Mersin ve Hatay'da etkili olan yağmur toz bulutunu dağıttı, nefes aldırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toz bulutuna teslim olduk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN