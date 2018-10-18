Yılbaşı gecesi işlenen cinayete mütalaa verildi

ADANA'DA
yeni yılın ilk saatlerinde lüks otomobilin içinde başından vurularak öldürülen Korkut Özgün'ün (37) katil zanlısı Kenan Suylemez (34) ve 6 tutuksuz sanığın "Kasten insan öldürmek ve iştirak" suçundan yargılanmalarında sone gelindi. Mahkeme savcısı, cinayeti işleyen tutuklu Kenan Suylemez'in müebbet, diğer sanıkların ise iştirak suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, karar için 16 Kasım'a ertelendi. Adana
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada sona gelindi. Silahı ateşlediğini kabul eden Kenan Suylemez, "Olay günü alkollüydüm. Kardeşim, ölen ve diğer arkadaşlarda alkollüydü. Olaydan dolayı pişmanım. Müşteki taraftan özür diliyorum" derken, diğer sanıklar kavgayı ayırmaya çalıştıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Mahkeme savcısı, tutuklu sanığın müebbet, diğer sanıkların ise iştirak suçundan 15' er yıla kadar hapislerini istedi.