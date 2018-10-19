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2800 yıllık “” heykeli evine kavuştu

Giriş Tarihi: 19.10.2018
2800 yıllık “Çift Aslan” heykeli evine kavuştu
NİĞDE'DE 1933 yılında Göllüdağ'da bulunan geç Hitit dönemine ait 2800 yıllık "" heykeli, Niğde Müzesi'nde sergilenecek. Çiftlik ilçesi Kömürcü köyü yakınlarında 2 bin 172 metre rakımlı büyük bir tepeye kurulan geç Hitit dönemine ait yerleşkede 1933 yılında bulunan "Çift Aslan" heykeli, o dönemde Niğde'de müze olmamasından dolayı Kayseri Müzesi'ne gönderildi. Heykel, yapılan girişimler sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müd��rlüğünün onayıyla Niğde Müzesi'ne nakledildi. Gerekli alt yapı çalışmasının ardından eser, teşhir edilecek.
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2800 yıllık “Çift Aslan” heykeli evine kavuştu
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