2800 yıllık “Çift Aslan” heykeli evine kavuştu

NİĞDE'DE
1933 yılında Göllüdağ'da bulunan geç Hitit dönemine ait 2800 yıllık "Çift Aslan
" heykeli, Niğde Müzesi'nde sergilenecek. Çiftlik ilçesi Kömürcü köyü yakınlarında 2 bin 172 metre rakımlı büyük bir tepeye kurulan geç Hitit dönemine ait yerleşkede 1933 yılında bulunan "Çift Aslan" heykeli, o dönemde Niğde'de müze olmamasından dolayı Kayseri Müzesi'ne gönderildi. Heykel, yapılan girişimler sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müd��rlüğünün onayıyla Niğde Müzesi'ne nakledildi. Gerekli alt yapı çalışmasının ardından eser, teşhir edilecek.