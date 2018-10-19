Demirtaş devletin güler yüzü oldu

ADANA
Şanlıurfalılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği Başkanı ve Adana
Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Kırtay, "Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana halkının bulunduğu her bölgesini ziyaret ederek, vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not almış ve en iyi şekilde yerine getirmiştir. Ayrıca vatandaşların görüş ve önerilerinin kendisi için çok önemli ve değerli olduğunun altını çizmiştir. Halkla iç içe ve yan yana hizmetleri esas bilen Valimiz, tarım ve hayvancılıkta yaptığı çalışmalar doğrultusunda da Adana halkı tarafından takdire şayan bir iz bırakmıştır" dedi.