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Enflasyonla mücadeleye Demirspor’dan destek

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Enflasyonla mücadeleye Demirspor’dan destek
ENFLASYONLA Topyekün Mücadele Programı'na spor camiasından da destek geldi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Demirspor Kulübü bilet fiyatlarında indirime gitti. Mavilacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milletinin ve devletinin her zaman yanında olan Adana Demirspor Kulübü'nün, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olarak bilet fiyatlarında indirim kararı aldığı belirtildi. Bugünden geçerli olmak üzere, tüm tribünlerde indirimli bilet satışı gerçekleşecek. Buna göre, kapalı tribün bilet fiyatı 50 TL'den 35 TL'ye, maraton 25 TL'den 17 TL'ye, kale arkası ise 25 TL'den 10 TL'ye düşürüldü.
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Enflasyonla mücadeleye Demirspor’dan destek
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