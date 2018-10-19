Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Genç kızın cesedi 6 gün sonra bulundu

Genç kızın cesedi 6 gün sonra bulundu

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Genç kızın cesedi 6 gün sonra bulundu
MERSİN'İN Silifke ilçesinde Göksu ırmağına atlayan genç kızın cesedi 6 gün sonra bulundu. Alınan bilgiye göre, 13 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü civarına gelen F.Y. (25), kendisini Göksu ırmağına bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Ancak genç kıza ulaşılamadı. Ertesi günden itibaren genç kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Büyükşehir Belediyesi, DSİ işbirliği ile yapılan çalışma sonucunda Su Altı Dalış Ekipleri tarafından dün saat 11.30 sıralarında Küme Evler mevkisinde Göksu ırmağı içerisinde genç kızın cesedi bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kızın cesedi 6 gün sonra bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN