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Gençler’i yeneceğiz

spor yarın Ankara’da lider Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik adam Coşkun Demirbakan, “Rakibimizin 8 maçlık serisini bitireceğiz” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Gençler’i yeneceğiz
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yarın deplasmanda lider Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Bumba Claudiu, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

ZOR MAÇ OLACAK
TEKNIK adam Demirbakan, Ankara'da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Gençlerbirliği grubun lideri durumunda. 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Elimizden geleni yapıp sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bizim de son iki haftada aldığımız galibiyetler gücümüzü gösteriyor" diye konuştu.
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Gençler’i yeneceğiz
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