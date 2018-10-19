Gençler’i yeneceğiz

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por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
, yarın deplasmanda lider Gençlerbirliği
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcular, taktik çalışması yaptı.
Sakatlığı bulunan Bumba Claudiu
, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. ZOR MAÇ OLACAK TEKNIK
adam Demirbakan
, Ankara'da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Gençlerbirliği grubun lideri durumunda. 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Elimizden geleni yapıp sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bizim de son iki haftada aldığımız galibiyetler gücümüzü gösteriyor"
diye konuştu.