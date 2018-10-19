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Görevde kalp krizi geçiren polis şehit oldu

’de Jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında rahatsızlanan özel harekat polisi şehit oldu

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Görevde kalp krizi geçiren polis şehit oldu
MERSİN Toroslar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalar�� sırasında kalp krizi geçiren özel harekat polisi Ali Karapınar (49) Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ali Karapınar için Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ
Törene şehidinin ailesinin yanısıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile mesai arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi, memleketi 'ta toprağa verildi.
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