Görevde kalp krizi geçiren polis şehit oldu

MERSİN
Toroslar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalar�� sırasında kalp krizi geçiren özel harekat polisi Ali Karapınar (49) Mersin
Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ali Karapınar için Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. TOPRAĞA VERİLDİ
Törene şehidinin ailesinin yanısıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan ile mesai arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi, memleketi Kahramanmaraş
'ta toprağa verildi.