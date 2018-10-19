GSO’dan işverene maaş desteği

Gaziantep
Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) verilen mesleki eğitimleri tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara yılsonuna kadar brüt asgari ücret üzerinden tam maaş desteği sağlanacak. Gaziantep sanayisinin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirme amacıyla kurulan GSO-MEM'de, GSO ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğinde bu yıl başlayan, Cash for Work Projesi'nde 75 meslek kolunda eğitim verilmeye devam ediliyor. Program kapsamında tüm kursiyerler; meslek etiği, iş sağlığı güvenliği, hijyen, çalışma mevzuatı gibi temel yaşam becerileri eğitimleri alırken, mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Ayrıca eğitimler sonrasında Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olanlar MYK belgesi almaya hak kazanıyor. Kursu bitirenler, işbaşı yaptıklarında çalıştıkları kurumlara yılsonuna kadar brüt asgari ücret üzerinden tam maaş desteği de sağlanıyor. BİN 500 KİŞİ EĞİTİM ALDI
2018 yılı içerisinde yaklaşık bin 500 kişiye mesleki eğitimin verildiği GSOMEM'de, dış ticaret, temel ve bilgisayarlı muhasebe, yönetici asistanlığı, ambalaj ve paketleme, CNC operatörü, tornacı, frezeci, tesviyeci, metal işleme elemanı, elektrik, gaz altı, MIG-MAG, TIG kaynakçı, bobinci, tarakçı, fitilci, cerci, vaterci, konfeksiyon dikiş elemanı, mobilyacı, PVC montaj elemanı, inşaat boyacı, web tasarımcı, bilgisayar programcısı, yuvarlak örme elemanı, bilgisayar bakımcı, iplik laborantı gibi alanlarda mesleki eğitimler verilmeye devam ediliyor.