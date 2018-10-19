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Müziği sonuna kadar aç insanları rahatsız et

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Müziği sonuna kadar aç insanları rahatsız et

Adam kendini ne sanıyor bilmem ki.
Müziği sonuna kadar açmış arabanın camlarını da indirmiş gidiyor.
Yanına, önüne, arkasına düştüyseniz yandınız.
Bu nasıl bir kafadır.
Dinliyorsan sessizce dinle…
Beni rahatsız etme!
Fotoğraf 80. Yıl Bulvarı'nda çekilmiş.
Öndeki siyah araç sürücüsü müziği de bas bas bağırtıyor.
Geçtiği yerde herkesi rahatsız ediyor.
Dönüp bakanı da aracıyla sıkıştırıyor.
Yol da onun ya!
Bu tipler kesin ruh hastasıdır.
Tedavi olmalılar.
Trafik cezaları ile ilgili Kanun yasalaştı.
Bu tipler bakalım şimdi ne yapacak.

***

Bu nasıl eşya taşıma bir kişi de üzerine uzanmış

Bu fotoğrafta "Allah'ım sen aklımı koru" cinsinden.
Üç tekerlekli elektrikli bisiklet.
Yükü sığmamış havaya kaldırmış.
Üst tarafta elektrik telleri var.
Dokunsa yanacak!
Bu adam aklını peynir ekmekle mi yedi?
Üstelik elektrikli bisiklette tek değil.
Bir başkası da bisikletin üzerindeki saçlara uzanmış.
Arkadan gelen aracın altında kalması an meselesi.
Canına mı susadı nedir?
İyi de ceza adam eder mi?
Etmiyor…
Allah'ım akıl fikir ver…

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Müziği sonuna kadar aç insanları rahatsız et
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