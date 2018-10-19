Niğde’de milli tohumlar TBMM gündeminde

NİĞDE'DE
üretimi gerçekleştirilen yerli ve milli tohumlar TBMM gündemine taşındı. AK Parti Niğde
Milletvekili Selim Gültekin 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısı ile TBMM Genel Kurulunda bir konuşma yaptı. TBMM oturumuna yaptığı konuşmada Türkiye'de patates üretiminde 1. sırada olan Niğde'de özellikle 2018 yılında Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patatesleri anlattı. HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Milletvekili Selim Gültekin "Dünya nüfusu her geçen gün artış gösterdiğini, insan nüfusunun artışıyla birlikte doğal kaynakların sürekliliğini sağlamak ve gelecek nesillere gıda güvenliliği yönünden tüketilebilir gıda sağlamanın insanlığın en önemli amacı olarak ortaya çıktığını belirterek, patates üretimi de bu sorunları çözmede önemli bir araç durumunda olduğunu dile getirdi. DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTULACAĞIZ
Gültekin, patates üretiminde en önemli girdinin tohumluk olduğunu dile getirerek, Ülkemizin patates tohumunda büyük ölçüde dışa bağımlı olduğunu anlattı. Bu nedenle patates tohumluğunda dışa bağımlılığı sona erdirerek tohumluk üreticisi bir ülke konumuna geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Gültekin, " Ülkemizde patates üretimine iller bazında baktığımızda ilk sırada Niğde yaklaşık 23.500 hektar alanda 835.200 tonluk üretimle 1. sırada yer almaktadır" dedi.