Ressam Feryal Sükan retrospektif resim sergisi açıldı

YAKIN
Doğu Üniversitesi kampüsünde açılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında hizmet vermeye başlayan ve aynı anda dört serginin açılabileceği Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezi'nde, Başbakan Tufan Erhürman'nın katılımı ile ressam Feryal Sükan
'nın "Retrospektif Resim Sergisi" açıldı. Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (AKKM) bulunan Sanat Merkezi'nin ilk sergisine ev sahipliği yaptığı etkinliğe başta Başbakan Tufan Erhürman olmak üzere, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, rektör yardımcıları ile dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ile misafirler katıldı. Feryal Sükan'nın 1993 yılından 2018 yılına kadar geçen sürede resmettiği 93 eserin sergilendiği Retrospektif resim sergisi, 28 Ekim 2018 tarihine kadar hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında izlenebilecek. Serginin açılışında Başbakan Tufan Erhürman, sanatçı Feryal Sükan ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütlesi Dekanı Doç. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma gerçekleştirdi.