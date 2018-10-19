Şahinbey Belediyesi buğday ve arpa tohumu dağıtımını sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

önce Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu yılda çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı yaparak çiftçilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz günler içerisinde Kapçağız Köyü'nde başlayan ve akabinde Zeytinli Köyü'nde devam eden 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı, Cevizli Köyü'nde de devam etti. Cevizli Köyü'nde gerçekleştirilen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her alanda vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, "Millet efendi biz hizmetkarız. İstemek sizden yapmak bizden" dedi.