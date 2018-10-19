Saldırgan tamirciye 3 ayrı dava açıldı

Adana
'da 76 yaşındaki M.F. adlı kadına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen buzdolabı tamircisi Ramazan Arslan (21) hakkında "Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit cinsel saldırı ve basit yaralama" suçlarından dava açıldı. İddianamede sanığın "Biliyorum beni seviyorsun, ben de seni seviyorum" diyerek yaşlı kadının boğazını sıktığı, yanağını ısırdığı ve elle sarkıntılık ettiğine de yer verildi. Tutuksuz sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 3 SUÇTAN YARGILANACAK
Gözaltına alınan ve M.F. tarafından teşhis edilen Ramazan Arslan ve onu motosikletle olay yerine getiren yaşı küçük M.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, Arslan hakkında 3 ayrı suçtan Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüphelinin müştekinin ağzını kapattığı, boğazını sıktığı, yanaklarını ısırıp, eliyle sarkıntılıkta bulunduğu iddianameye yansıdı. Sanığın suçlamayı kabul etmediği belirtildi. M.Ş. hakkında soruşturma devam ediyor.