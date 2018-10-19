Yörüklerin tarihi yolculuğu başladı

ANADOLU'DA
Kİ bin yıllık geleneğini sürdüren Sarıkeçililer, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Mersin
'deki yaylalara göçe başladı. Konya
'da, konargöçer yaşam tarzının son temsilcilerinden olan Sarıkeçili Yörükleri, kentte soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle daha sıcak olan Mersin'deki yaylalarda konaklamak için hazırlıklarını tamamladı. Yetiştirdikleri keçilerin sütünden tereyağı ve peynir yapan, yünlerinden de kıyafet ören yörükler, deve, at ve eşeklere yükledikleri eşyalarıyla Konya'nın Hadim ilçesindeki Umurlar Yaylası'ndan yola çıktı. Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Türkiye'nin çeşitli illerinden yörükleri uğurlamaya geldiklerini söyledi. Yörüklerin çadırlarını sökmesine ve yolculuklarına yardımcı olmak için Bursa'dan geldiklerini aktaran Tatlıoğlu, "Kervanı yola çıkarmaya geldik. Yörük kardeşlerimiz Toroslar'ın zirvesinde hayvanlarıyla geçimini sağlamak için yazın ve kışın göç etmek durumunda kalıyor. Göçebelik bir hayat tarzıdır. Biz de onların benimsediği bu hayat tarzını desteklemek için buradayız" dedi.