Çocukların kuru fasulye şakası hastanede bitti

ADANA'DA
8 yaşındaki Mustafa Yüksel, arkadaşlarının kuru fasulye şakası yüzünden hastanelik oldu. Mustafa'nın kulağına kaçan kuru fasulye ameliyatla çıkarıldı. Başarılı bir operasyonla kulağına zarar verilmeden çıkarılan kuru fasulyeyi hatıra olarak saklayan küçük çocuk, "Sesleri duyup duymayacağımızı anlamak için kulaklarımıza fasulye koyduk. Arkadaşımın biri fasulyeye fazla bastırınca kulağımın içine kaçtı" dedi. Akıllara durgunluk veren olay Merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Cahit Kıraç İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Yüksel okul çıkışı arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Bu sırada çocuklar ellerindeki fasulyeleri birbirlerinin kulağına bıraktılar. En son iki fasulyeyi Mustafa'nın kulağına koyan çocuklardan biri eliyle fazla bastırınca kulağının içine kaçtı. Mustafa hemen eve giderek durumu ailesine söyledi. Aile hiç zaman kaybetmeden çocuklarını Adana
Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen fasulye çıkarılamadı. Fasulyenin çıkarılması için ameliyata karar verildi ve Mustafa yapılan cerrahi operasyonla kulağındaki fasulyeden kurtuldu. Taburcu olan Mustafa, "Arkadaşlarımızla şakalaşıyorduk. Az kalsın kulağımdan olacaktım. Bir daha böyle bir şaka yapmayacağız" diye konuştu.