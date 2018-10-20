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şüphelileri gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Fuhuş şüphelileri gözaltına alındı
MERSIN'DE, 2 kadın a yer ve imkan sağladıkları iddiası ile gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi 3249 numaralı sokaktaki bir apartmanın birinci katındaki dairede fuhuş yapıldığı iddiası üzerine adresi takibe aldı. Binadan çıkan bir erkek şahsın D.B. ile para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğini söylemesinin ardından eve baskın yapan polis, D.B. (28) ile F.K.'yı (46) gözaltına aldı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 kadın serbest bırakıldı.
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Fuhuş şüphelileri gözaltına alındı
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