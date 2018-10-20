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hobi olarak başladığı taş işleme sanatında usta öğretici olan Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay
'ın tarihini taşlarla işliyor. Aynı zamanda sosyoloji bölümü mezunu olan taş işleme usta öğreticisi Kültekin, uzun bir süre özel sektörde farklı alanlarda çalışarak, etüt merkezlerinde de öğretmenlik mesleğini sürdürdü. Merak üzere başladığı taş işleme sanatında sadece mitolojik objeler değil, modern ürünler de üretmeye başladı. İlçe merkezinde Tarihi Uzun Çarşısı içerisinde bulunan Kurşunlu Han'da atölye açarak vatandaşların uğrak noktalarından bir tanesi oldu. İşini severek yaptığını belirten usta öğretici Elif Kocaoğlu Kültekin, "Bu mozaik işine okul hayatıyla başladım, hobi olarak. Ders aralarında merak sonucu bu işi yürüttüm. O kadar çok sevdim ki bu işi meslek haline dönüştürdüm. Farklı faklı ustalardan eğitim alarak kendimi bu alanda geliştirdim. Kendimi yeterli hissettikten sonra Halk Eğitim Merkezine başvurarak bu işe başladım. Eğitmenlik yapıyorum ve yaklaşık beş yıldır bu görevi sürdürüyorum. Faklı yaş gruplarından öğrencilerim oldu, onları en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettim. Mozaik sanatını sevdirmeye çalıştım" dedi.