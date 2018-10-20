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Kupanın perileri taraftarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Kupanın perileri taraftarıyla buluştu
BASKETBOLDA 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 61-47 yenerek kupayı kazanan Büyükşehir Belediyespor, başarısını kentte gerçekleştirilen etkinlikle kutladı. Belediye önünde düzenlenen etkinlikte, yerel bir sanatçı sahne aldı. Konserin ardından takımın yöneticileri ve oyuncuları tek tek sahneye davet edildi. Kulüp Başkanı Mehmet Maden, kupanın tüm Hatay'a hayırlı olmasını temenni etti. Takım oyuncularının kupadaki başarılarının tesadüf olmadığını ikinci kez gösterdiğini belirten Maden, "Bu onuru yaşattıkları için oyuncularımızı ve yönetimimizi kutluyoruz. Hatay, henüz 8 yaşında olan bir takım ama bize birçok başarılar yaşattı" diye konuştu.
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Kupanın perileri taraftarıyla buluştu
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