SODES proje sergisi sona erdi

NİĞDE
Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü "SODES'le Engellerimi Kaldırıyorum" projesi sona erdi. Fertek Köyüş Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Özel Eğitim
ve Mesleki Eğitim Merkezindeki kapanışa İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek in eşi Dr. Çiğdem Şimşek, Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri ve TRSM Sorumlu Hekimi Dr. Aydın Kurt ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, proje kapsamında olan çalışanlar katıldı. Açılan sergide el işi ürünler, tablolar, takı gibi ürünler yer aldı. Katılımcılara belge verildi.