Stresle baş edememe kilo alımına sebep oluyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, diyete girmek veya kilo vermek
denilince genellikle ilk akla gelenin belli yiyecekleri tüketmek yada yememek olarak anlaşıldığını söyleyerek, aslında kişinin ayni zamanda kilo vermek için motive olması gerektiğini de belirtti. Diyetin bahsedilebilecek iki farklı ayırımının olduğunu ifade eden Uzm. Psikolog Denizgil, bu iki farklı ayrımdan birinin sağlıklı beslenmeyi benimsemek ve öğrenmek, bir diğerinin ise stresin kilo alımına sebebiyet verdiğini fark etmek olduğunu belirtti. Denizgil, yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi ile yaşamlarındaki diğer parçaların da değiştiğini, yemek yemenin sadece doymak anlamına gelmediğini ifade etti.