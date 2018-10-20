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Tekler tenis turnuvası ATDSK’da sona erdi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Tekler tenis turnuvası ATDSK’da sona erdi
Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) düzenlenen Boypanel Tekler Tenis Turnuvası'nda şampiyon sporcular ve finalistlere kupaları törenle verildi. Turnuvaya üç yüz sporcu katıldı. Ali Serdar Türköz'ün başhakemliğini yaptığı turnuvanın ödül töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ali Refah Keskin, tenis sporunun yaygınlaşması ve turnuvaların sayısının artmasında sponsor desteğinin önemine değindi. Boypanel Tekler Tenis Turnuvası'nda erkeklerde Ali Refah Keskin, Özkan Çetin, Aziz Karakoyun, İbrahim Sabri Öztürk, Tansu Çorat, Cem Eren, Salih Kılıçaslan, Nurettin İkikardeş, Mahmut Özkurt, Erkut Akçalı dereceye giren isimler oldu. Kadınlar kategorisinde ise Tülay Tapçı, Eylem Bob Çot, Fulden Anasızer, Seda Banlı, Özge Salkın, Sevinç Satar, İnci Özsüt, Özleyiş Bakırtel kendi gruplarında kupaya uzand
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Tekler tenis turnuvası ATDSK’da sona erdi
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