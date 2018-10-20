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Üniversitesi Hastanesi Breastanbul 2018’de temsil edildi

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Üniversitesi Hastanesi Breastanbul 2018’de temsil edildi
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, kısa süre içerisinde dünyada bilinen bir marka haline gelen, meme ine ilişkin güncel yaklaşımların ve teknolojilerin ele alındığı Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı'na (Breastanbul 2018) katıldı. Breastanbul 2018'de oturum başkanlığı görevi de üstlenen Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, "Meme kanseri, gelişmiş ülkelerdeki kadın popülasyonlarında en sık görülen kanser türüdür. Günümüzde ABD'de 8 kadından 1'i, ülkemizde ise 12 kadından 1'i yaşamları boyunca meme kanserine yakalanma riskine sahiptir. Bu nedenle üzerinde en çok çalışılan kanserlerden birisi olan meme kanserinin tedavisinde çok ciddi değişimler ve yenilikler olmaktadır" dedi.
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Üniversitesi Hastanesi Breastanbul 2018’de temsil edildi
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