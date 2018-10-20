Üretime destek olan kadın çiftçilere plaket

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli İlçesi Ziraat Odası (EZO) yönetimi "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" nedeniyle ilçedeki en yaşlı iki kadın çiftçiye düzenlenen törenle plaket verdi. Öğretmen evinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakamı Avni Kula, son günlerde yaşanan enflasyondan sonra üretimin ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını söyledi.Erdemlili kadın üretici çiftçilerin sayısının yüksekliğinden ve üretime olan katkılarından dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Kula, kadın çiftçilere Türk tarımının gelişmesine ve üretime katkılarından dolayı teşekkür etti. EZO Başkanı Rasim Şahin de odaya kayıtlı 16 bin 500 çiftçinin bulunduğunu belirten Şahin bu üyeler arasında 1950 yılından bu yana odaya kayıtlı kadın çiftçilerin de bulunduğunu kaydetti.Törende en yaşlı kadın çiftçilerden 83 yaşındaki Naile Ulak'ın plaketini Kaymakam Avni Kula, 82 yaşındaki Cennet Can'ın plaketini ise EZO Başkanı Rasim Şahin verdi.