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Vali Demirtaş’a üniformalı teşekkür

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Vali Demirtaş’a üniformalı teşekkür
TÜRKİYE'NİN dört bir yanından yüzbinlerce lezzet avcısını Çukurova'nın başkentinde buluşturan 2. Lezzet Festivali'ni gastronomi şölenine dönüştüren Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) yöneticileri Vali Mahmut Demirtaş'a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti. ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen, üzerinde Vali Mahmut Demirtaş'ın adının yazılı olduğu aşçı üniformasını takdim ederken, uluslararası ve ulusal etkinliklerde Adana'nın mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerin tanıtımında kendilerine verilen desteklerden dolayı şükranlarını sundu. Üç gün süren festivalde sıra dışı lezzetlerin yanı sıra Adana'nın geleneksel mutfak kültüründen örnekler sunan ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ve ekibi, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ı da en güzel şekilde ağırladı. Başkan Derviş Göçmen, Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak'ın selam ve saygılarını iletip, Vali Demirtaş'a kurumsal logolu aşçı üniforması hediye etti. Adana'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanan Adana Lezzet Festivali'ne çok değerli katkılarından dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden Başkan Derviş Göçmen, katıldıkları uluslararası ve ulusal etkinliklerden desteklerinden dolayı da şükranlarını sundu.
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Vali Demirtaş’a üniformalı teşekkür
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