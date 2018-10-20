Vali Demirtaş’a üniformalı teşekkür

TÜRKİYE'NİN
dört bir yanından
yüzbinlerce
lezzet avcısını
Çukurova'nın
başkentinde
buluşturan 2. Adana
Lezzet
Festivali'ni gastronomi
şölenine
dönüştüren
Adana Aşçılar ve
Pastacılar Derneği
(ADAPADER)
yöneticileri Vali
Mahmut Demirtaş'a
kurumsal logolu
aşçı üniforması hediye
etti. ADAPADER
Başkanı Derviş Göçmen,
üzerinde Vali Mahmut
Demirtaş'ın adının yazılı
olduğu aşçı üniformasını
takdim ederken, uluslararası
ve ulusal etkinliklerde
Adana'nın mutfak kültürü ve
yöresel lezzetlerin tanıtımında
kendilerine verilen desteklerden
dolayı şükranlarını sundu.
Üç gün süren festivalde sıra dışı
lezzetlerin yanı sıra Adana'nın
geleneksel mutfak kültüründen
örnekler sunan ADAPADER
Başkanı Derviş Göçmen ve ekibi,
Vali Mahmut Demirtaş ve eşi
Beyhan Demirtaş'ı da en güzel
şekilde ağırladı. Başkan Derviş
Göçmen, Akdeniz Aşçılar ve
Pastacılar Federasyonu Başkanı
Münir Tanak'ın selam ve saygılarını
iletip, Vali Demirtaş'a kurumsal
logolu aşçı üniforması hediye
etti. Adana'nın geleneksel mutfağına
ve evlerde yaşatılan köklü
mutfak kültürüne odaklanan
Adana Lezzet Festivali'ne çok
değerli katkılarından dolayı Vali
Demirtaş'a teşekkür eden Başkan
Derviş Göçmen, katıldıkları uluslararası
ve ulusal etkinliklerden
desteklerinden dolayı da şükranlarını
sundu.