Yılmaz görevi Sözen’e devre

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, görevini Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Edibe Sözen'e devretti. Prof. Dr. Tamer Yılmaz, HKÜ Mütevelli Kurulu Üyeliği ve ile Kalyon Holding'de görev yapacak. BAYRAK DEVRİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2018-2019 Akademik açılış töreninde yaptığı konuşmasının sonunda görev devrini açıklayan Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Kalyoncu ailesinin ve mesai arkadaşlarımın güçlü destekleriyle burada çok değerli bir dönem geçirdim. Bana olan güvenleri ve destekleri için başta Mütevelli Heyeti Başkanımız Orhan Cemal Kalyoncu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da üniversitede olmaya devam edeceğim. Bu bir ayrılık değil, bayrak devridir" dedi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ise başarılı çalışmalarından dolayı Rektör Yılmaz'a teşekkür ederek, "Rektör hocamız üniversitemizin gelişmesi için büyük emekler harcadı. Bundan sonra Mütevelli Heyeti üyesi ve Holding çatısı altında birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. PLAKET VE TEBRİK
Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyet Başkan Vekili Haluk Kalyoncu tarafından Prof. Dr. Tamer Yılmaz'a başarılı çalışmaları nedeniyle şükran, yeni rektör Prof. Dr. Edibe Sözen'e ise tebrik plaketi verildi. Sözen, görevin duyurulmasının ardından ilk olarak dekanı olduğu İletişim Fakültesi hocaları ve öğrencileri tarafından tebrik edildi.