Demirspor’dan U14 Milli takımına 4 aday

BUGÜN NELER OLDU

takımının genç oyuncuları, İstanbul'da milli takım seçmelerine davet edildi. 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul'da'nde 19 Ekim 2018 cuma günü başlayacak.Tekniksorumluluğunu Şenol Erol'un yaptığıseçmelere katılacak. Genç milli takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon sonrası, en küçük yaş grubu olan U14 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.