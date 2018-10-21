Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Demirspor’dan U14 Milli takımına 4 aday

Demirspor’dan U14 Milli takımına 4 aday

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Demirspor’dan U14 Milli takımına 4 aday
Adana Demirspor U14 takımının genç oyuncuları Kerim Çalan, Yücel Gürol, Muhammed Mustafa Özdemir ve Mehmet Nedim Durak, İstanbul'da milli takım seçmelerine davet edildi. 14 yaş altı seçmelerinin ilk etabı İstanbul'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 19 Ekim 2018 cuma günü başlayacak.

OYUNCU HAVUZU
Teknik sorumluluğunu Şenol Erol'un yaptığı Adana Demirspor U14 takımından, Kerim Çalan, Yücel Gürol, Muhammed Mustafa Özdemir ve Mehmet Nedim Durak seçmelere katılacak. Genç milli takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin takip edeceği organizasyon sonrası, en küçük yaş grubu olan U14 milli takımına ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demirspor’dan U14 Milli takımına 4 aday
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN