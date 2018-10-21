Emniyet Müdürü Yıldız, nikâh şahitliği yaptı

Adana
İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Şehit Polis Feydin Güleş'in oğlu polis memuru Emre Güleş'in nikâh töreninde şahitlik yaptı. Emre Güleş'in Çukurova Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikâh törenine, çiftin ailesi, yakınları ile Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve beraberindeki çok sayıda polis katıldı. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1992'de Mardin'de şehit olan polis Feydin Güleş'in oğlu Emre Güleş ve İnci Öz'ün nikahında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Selami Yıldız, "Toplumun temel taşı ailedir, şimdi de bir ailenin kurulmasına şahitlik ediyoruz. Ailelerin uzun soluklu sürmesi için evlilikte hoşgörü, sevgi, saygı ve karşılıklı anlayış çok önemlidir" dedi.