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Engelli basketbolcuya tekerlekli sandalye hediye edildi

Giriş Tarihi: 21.10.2018
Engelli basketbolcuya tekerlekli sandalye hediye edildi
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, engelli basketbolcu öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Esra Bozdemir engelli basketbol sporcusu olduğu için tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Üniversite yönetim kurulu tarafından dilekçesi olumlu karşılanan Bozdemir'e Rektör Prof. Dr. Kar, tekerlekli sandalye hediye etti. Öğrenciye tekerlekli sandalyesini teslim eden Rektör Kar, Esra Bozdemir'in basketbolda büyük başarılar beklediğini söyledi.
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Engelli basketbolcuya tekerlekli sandalye hediye edildi
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