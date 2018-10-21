Gaziantep’e dev yatırım

Son yıllarda yapılan yeni yatırımlar, sürekli artan ihracat
la gündeme gelen Gaziantep
sanayisinin dijital dönüşüm ve inovasyon uygulamaları için talep ettiği Üniversite-Sanayi işbirliği 19 milyon lira maliyetle kurulacak bilim merkeziyle ete kemiğe bürünecek. Yüksek katma değerli teknoloji üretme yolunda adımlar atmak isteyen Gaziantep sanayisi yaptığı hamlelerle Türkiye
'nin toplam ihracatındaki payını son yollardaki yatırımlarla 3 kat arttırarak yüzde 4,2'ye çıkardı. Türk sanayisinden hızlı büyüyen ve ihracatının büyük bölümü sanayiye dayalı olan Gaziantep'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bilim merkezi önemli bir zorunluluk haline gelmişti. Tekstil, gıda, makine, kimya ve plastikte lokomotif kentlerden biri olan Gaziantep'in yeni üretim sisteminde Ar-Ge ve inovasyonun daha fazla yer alması için çalışan sanayicilerin kısıtlı imkanlarıyla Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısı 13'e kaldı. Gaziantep Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi'nin girişimleriyle yapılan çalışmalara Hasan Kalyoncu Üniversitesi
de sanayi bölgesinde Teknokent kurarak destek vermişti. Üniversitede kurulan merkezde öğrenciler ve sanayiciler buluşturularak üniversite-sanayi işbirliği için ilk adım atılmıştı. Çeşitli açılışlar için Gaziantep'e gelen Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Gaziantepli sanayicilerin talebine kayıtsız kalmadı. Bakan Varank
, sanayinin gelişmesi için hedefledikleri model fabrika ve dijital dönüşüm merkezlerinde Gaziantep'in de öncelikli iller arasında olacağı sözünü verdi. Bilimi ve teknolojiyi seven genç nesilleri yetiştirme hedefi doğrultusunda Gaziantep'e önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını belirten Bakan Varank, 19 milyon TL maliyetle Gaziantep'te bir Bilim Merkezi açacaklarını müjdeledi. KOBİ'LERE AR-GE İMKANI
Sanayinin yenilikçi ürünler üretmesinde önemli katkılar sağlaması beklenilen merkezde üniversitelerdeki akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra sanayi işletmelerinin Ar-Ge ve inovasyon birimlerindeki personelin de projelerini rahatlıkla hayata geçirmesi için çalışma ortamı bulması beklenilen merkez, maliyetler nedeniyle Ar-Ge birimi kuramayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu alandaki sorunlarına da çözüm bulmuş olacak. Kurulmasına kısa bir süre içinde başlanılacak olan merkez 2020 yılının sonuna kadar hizmete girecek.