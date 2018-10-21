Gaziray 2019’da bitiyor

Gaziantep
'e
banliyö hizmeti verecek Gaziray 2019 sonuna kadar tamamlanarak hizmete girecek. Günde 100 bin kişinin taşınması planlanan 1,1 milyar liralık Gaziray projesinde bazı istasyonlar bitim aşamasına geldi. Gaziray'ın yapımına hızla devam edildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sezer Cihan, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin bir ucundan diğer ucuna daha kolay ve daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanacağını söyledi. "ULAŞIM RAHATLAYACAK"
Başpınar Organize Sanayi'de 130 bin kişinin çalıştığını anımsatan Cihan, "Bunlar sürekli servislerle gidip geliyor. Ulaşım master planımızda bulunan metro hatlarımızın şuanda 2 tane ayrı projesini yapıyoruz. Onlar da istasyona geliyor. Dolayısıyla istasyon bir aktarma merkezi. İstasyonumuza metro ile bütün otobüslerimizin toplanmasını orada yapacağız. Bir istikametten diğer istikamete gitmek isteyen vatandaşlarımız orada aktarma yapacak. Vatandaşlarımızın ulaşımı rahatlayacak. Hem şehirle bağlantısı hem de Organize Sanayi ile olan ulaşım aksları güçlenmiş olacak" diye konuştu. Her şeyin planlandığını ve olası bütün ihtimallerin düşünüldüğünü dile getiren Sezer Cihan, "Gaziantep'e metro kalitesinde hızlı tren geliyor. Vatandaşların ulaşımı ucuz olacak çünkü aktarmalarımız ücretsiz olacak. İlk etapta 100 bin kişinin taşınması hedefleniyor. Gaziantep'in metro ağlarını örüyoruz, bunun da başlangıcını yapmış olduk. Biz, 30-40 yıl sonra bile Gaziantep'in neresine metro yapılacak diye planladık. Bu şehrin yoluna kavşağına kadar hepsi planlandı" dedi.